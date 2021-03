La web serie di Jacopo Fo da stasera su “Trincee”

Italia Sicilia Gela, la web serie di Gela Le Radici Del Futuro approda su Telegela. A partire da questo 19 marzo, ogni venerdì alle ore 21.15 le prime due stagioni verranno trasmesse su Telegela (canale 647), nel corso del programma Trincee. La programmazione prevede due episodi a serata (della durata di circa 10’ minuti) per sette settimane consecutive. Ciascun episodio verrà introdotto da una breve presentazione di Jacopo Fo.

Italia Sicilia Gela è nato come un progetto innovativo e sperimentale, racconta Gela nelle sue bellezze nascoste e nelle sue contraddizioni attraverso gli occhi dei suoi abitanti. La serie, diretta dal regista Iacopo Patierno, è stata selezionata come finalista in numerosi festival e concorsi nazionali e internazionali, e ha ottenuto cinque volte il riconoscimento come miglior web serie dell’anno: al Sicily Web Fest dove ha vinto per due anni di seguito, al The Next International Short Film Festival di Calcutta, all’International Online Web Fest di Londra e negli Usa al Minnesota WebFest.