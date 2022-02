Terminati i lavori in via Niscemi, “decoro urbano e dignità nel quartiere”

I Patti per lo Sviluppo, conosciuti anche come Patti per il Sud, sono uno strumento di cooperazione territoriale inter-istituzionale per l’attuazione degli interventi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno.

“Questo lavoro scaturisce da una programmazione precedente ma che abbiamo seguito con molta attenzione. Noi puntiamo alla celerità nella conclusione di ciò che era già stato programmato e all’attenzione su ciò ci rendiamo conto non è ancora stato messo in calendario ma che ha bisogno di essere riqualificato.” -spiega l’assessore Romina Morselli.

In calendario, oltre alla chiusura ormai prossima dei lavori in viale Mediterraneo, l’apertura di nuovi cantieri in via Porta Vittoria e via Venezia, volti a rendere sempre più metropolitano l’aspetto della nostra città.