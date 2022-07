“Tocchi” lanciati in aria e graduation day al classico e al liceo delle scienze umane

Gela. Graduation day al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze umane. Una cerimonia in stile americano per consegnare i diplomi ai liceali dell’Eschilo e chiudere con gioia una tappa importante nella loro vita. A volere fortemente l’evento, con due cerimonie in due momenti diversi prima al Liceo delle Scienze umane, poi al Liceo Classico, è stato il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Giovani, tutti con il “tocco”, emozionati come i loro genitori, il discorso del dirigente, la presentazione della classe da parte del docente coordinatore e il discorso di commiato dei rappresentanti di classe. Ed infine il lancio in alto del “tocco”. “Il Graduation day è un tributo che la comunità scolastica riconosce alle studentesse e agli studenti che hanno concluso un percorso impegnativo – ha detto il dirigente Tedesco – reso difficile dalla pandemia. La scuola non si è fermata, siamo andati avanti e la sfida l’abbiamo vinta. Tutto questo crea soddisfazione e orgoglio, con l’impegno dei docenti e di tutto il personale abbiamo creato le condizioni ottimali per raggiungere questo risultato. Alle ragazze e ai ragazzi abbiamo indicato una strada: nel futuro classicamente, attingendo al mondo classico e umanistico per affrontare le sfide della modernità”. Durante le due cerimonie si sono svolti altrettanti spettacoli. Al Liceo delle Scienze umane si sono esibite nel ballo Alessia Granvillano, nella musica Angelica Rinzivillo e nel canto Clotilde Caci. Al Liceo classico è stato portato in scena uno studio sulla tragedia “Antigone. Da Sofocle a Anouilh”.