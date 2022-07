In Sicilia 6.741 nuovi casi di Covid e 23 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 6.741 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale 32.783 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. Il tasso di positività scende al 20,5%, ieri era al 21,5%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 150.745 con un aumento di 5.887 casi. I guariti sono 2.390 mentre si registrano 23 vittime che portano il totale dei decessi 11.403. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.067, 9 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 53, due in meno rispetto a ieri.foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).