“Top Companies”, Amazon per la prima volta nella classifica italiana

MILANO (ITALPRESS) – LinkedIn ha pubblicato oggi la classifica annuale “Top Companies”: i luoghi più ambiti in cui lavorare e far crescere la propria carriera. Amazon è entrata per la prima volta nella classifica italiana nel 2023 e ha subito raggiunto il secondo posto. La graduatoria, realizzata utilizzando i dati dei 900 milioni di utenti di LinkedIn, è stata progettata per aiutare i professionisti a identificare le migliori aziende in cui far crescere la propria carriera.”In Amazon lavoriamo con persone di ogni provenienza, entusiaste e ossessionate dai clienti, che contribuiscono a costruire il futuro – afferma Mariangela Marseglia, VP Country Manager Italia e Spagna -. Siamo orgogliosi di questo importante risultato conseguito in Italia, paese in cui lavoriamo da più di 10 anni grazie al contributo di migliaia di migliaia di dipendenti. Per questo continuiamo ad ascoltare, investire e inventare per rendere l’esperienza dei nostri dipendenti ancora migliore. Continueremo a impegnarci per la loro crescita professionale attraverso numerosi progetti di formazione volti ad offrire opportunità di carriera e di aggiornamento. Continueremo a lavorare per migliorare l’esperienza che offriamo ai i nostri dipendenti, clienti e partner”.In Italia Amazon conta oltre 17.000 dipendenti a tempo indeterminato, in rappresentanza di oltre 100 nazionalità diverse. Ogni dipendente di Amazon riceve uno stipendio competitivo insieme a benefit e opportunità di crescita professionale, all’interno di un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e moderno.Con Career Choice Program, Amazon vuole rendere più facile, per i propri dipendenti, perseguire le aspirazioni personali e professionali. Il programma prevede il pagamento anticipato del 95% delle tasse scolastiche, delle spese e il rimborso dei libri necessari fino a un massimo annuale per un periodo fino a quattro anni, per consentire ai dipendenti di conseguire certificati e diplomi associati in professioni ad alta domanda. A differenza dei programmi di studio tradizionali, Career Choice finanzia le qualifiche professionali necessarie per le professioni più richieste oggi. I percorsi di studio previsti sono: contabilità/economia, informatica e tecnologia dell’informazione, servizi sanitari, trasporti e logistica, ingegneria, pubblica amministrazione, meccanica ed elettrotecnica ed edilizia.Inoltre, Amazon “offre un pacchetto di benefit completo a tutti i dipendenti a tempo pieno, che comprende l’assicurazione sanitaria dal primo giorno di lavoro, un innovativo programma di congedo parentale di 6 settimane rivolto sia alle neomamme che ai neopapà, sia biologici che adottivi, supporto gratuito per la salute mentale e accesso a opportunità di formazione professionale – spiega l’azienda in una nota -. I dipendenti di Amazon sono inoltre incoraggiati a ricoprire ruoli diversi per cogliere nuove sfide e apprendere nuove competenze. Le opportunità di trasferimento interno e altri programmi di sviluppo professionale in espansione aiutano tutti i dipendenti a costruire la propria carriera. Questa è un’altra parte dell’impegno dell’azienda a valorizzare i dipendenti attraverso opportunità di carriera e mobilità”.- foto ufficio stampa Lifonty&Company -(ITALPRESS).