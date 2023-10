Uilca Sicilia, Gargano “In crescita anche nel comparto Assicurativi”

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Continua la crescita della Uilca Sicilia anche nel comparto degli Assicurativi. Lo rende noto Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Uil Sicilia, che, alla fine di un incontro tenutosi a Caltanissetta, ha comunicato le nuove acquisizioni degli assicurativi in tutta la Sicilia, e ha aggiunto: “Un grande benvenuto ed un ringraziamento sincero ai nuovi amici che hanno scelto la Uilca Uil per proseguire o avviare il proprio percorso sindacale in Alleanza Assicurazioni”. I nuovi dirigenti sindacali, fra i quali Massimiliano Messinese, Enzo Di Mare, Agostino Manganella, Nicolò Cannella e Calogero Di Vinci hanno definito insieme progetti e percorsi da portare avanti condividendoli con il Responsabile Regionale Uilca Sicilia assicurativi Diodoro De Guilmi e con il Responsabile del Proselitismo Uilca Sicilia assicurativi Diego Di Gioia. “Il nostro progetto è solo all’inizio – dichiarano -. La passione e la voglia di essere protagonisti nella rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori ci porteranno lontano. Certamente una delle priorità sarà recuperare anche in Alleanza il CCNL di categoria poichè già nel prossimo mese di ottobre dovrebbe ripartire la trattativa. Non faremo mancare il nostro contributo di idee e proposte alle delegazioni trattanti”. “La centralità delle persone – conclude Gargano – essere lavoratori tra i lavoratori con un impegno di rappresentanza da portare avanti con credibilità e serietà, la difesa dei diritti insieme alla consapevolezza dei doveri, hanno accomunato tutti i partecipanti all’incontro. Con questi presupposti, sono certo che la nuova squadra Uilca Sicilia assicurativi sarà vincente”.– foto ufficio stampa Uilca Uil Sicilia –(ITALPRESS).