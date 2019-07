Un suicidio al giorno, è allarme sociale: oggi il terzo

Gela. Adesso è allarme suicidi. Terzo caso in altrettanti giorni. La vittima è ancora un uomo, questa volta di 60 anni. Così come accaduto ieri, l’agricoltore si sarebbe tolto la vita avvelenandosi ingerendo un diserbante. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, che non avevano visto rincasare il loro congiunto. Il luogo scelto per l’ultimo estremo gesto è la campagna di contrada Rinazzi.