“Una Buona Idea” conferma l’out a Greco: “Lunedì voteremo per la sfiducia”

Gela. L’assenza degli atti finanziari e dei correttivi, nonostante il termine in più garantito non solo dalla Corte dei Conti ma anche dall’assise civica che ad inizio maggio ha deciso per il rinvio del dibattito sulla sfiducia, è un vulnus non sanabile. Questo hanno concluso i civici di “Una Buona Idea”, che in serata hanno tenuto una riunione, indetta dal segretario Giovanni Giudice. “Noi, lunedì, andremo in aula per votare la sfiducia – dice – è una decisione che avevamo già maturato un mese fa. Alla città, però, abbiamo deciso di dare un termine in più, di modo che gli atti finanziari e i correttivi potessero essere approvati. Così, invece, non è stato. Allora, per noi non ci sono più i presupposti per andare avanti”. Nel corso della riunione, la linea si è consolidata. “Non abbiamo nulla per valutare la situazione finanziaria dell’ente e sono passati mesi – aggiunge Giudice – come si può andare avanti? Non siamo la stampella politica di nessuno”. La sterzata netta verso la sfiducia potrebbe cambiare decisamente gli equilibri durante la seduta di lunedì, che salvo sconvolgimenti dell’ultimo istante comunque dovrebbe tenersi, anche se rimane in ballo il ritiro della firma almeno da parte di uno dei consiglieri della Lega.