Vertenza Medi group, chiesto incontro in prefettura: “Forte preoccupazione per il futuro”

Gela. La vertenza degli edili della società Medi group construction, con diversi cantieri attivi in raffineria, rischia di diventare ancora più difficile. Allo stato, gli operai sono sospesi ed è stata comunicata l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società. Il concordato era già stato attivato. L’incontro che si sarebbe dovuto tenere oggi, in sede di ufficio provinciale del lavoro, è saltato per l’assenza dei referenti aziendali. Le segreterie provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno sottoscritto un verbale negativo e hanno subito proceduto ad inoltrare una richiesta urgente per un incontro in prefettura. Sono più di cento i lavoratori in forza all’azienda. Da diversi mesi, va avanti la vertenza per ottenere gli stipendi che ancora mancano all’appello (quelli delle mensilità di marzo e aprile oltre alla cassa edile). Ci sono già state proteste e sit-in dei dipendenti, proprio per reclamare quello che gli spetta.