Vertici Ugl alla conferenza programmatica, Alario insiste su “questione Gela”: relazione al segretario

Gela. Lavoro, il futuro dell’industria e non solo, ma anche le politiche per la formazione e i giovani. I vertici regionali e nazionali Ugl si sono dati appuntamento in città. Alla conferenza programmatica hanno preso parte i segretari delle sigle delle nove province, il reggente siciliano e il segretario generale Francesco Paolo Capone. Il confederale Andrea Alario ha ribadito i tanti punti interrogativi che pesano sullo sviluppo locale e sui servizi. Il porto ancora insabbiato e il sistema sanitario che va rafforzato, rimangono priorità per il territorio. Alario ha presentato una relazione al segretario Capone, con tutti i punti della “questione Gela” e non solo. “Sono emerse le oggettive criticità occupazionali e dell’economia del lavoro che consegnano un quadro generale di estrema preoccupazione. Ogni anno 20mila giovani sono costretti ad abbandonare l’isola e il lavoro è relegato a contratti a part-time e a tempo determinato. Contrattazione collettiva, politiche attive del lavoro, formazione e partecipazione dei lavoratori alle gestione delle aziende, accompagnati da un piano straordinario di politiche per investimenti strutturali, che garantiscano un lavoro vero e in sicurezza, sono delle priorità”, riporta una nota Ugl. Alario è inoltre ritornato su un’alternativa all’industria che negli anni non ha mai avuto le basi per svilupparsi. Ancora oggi, sono gli investimenti di Eni sul territorio a generare occupazione mentre servizi e turismo non decollano, in assenza inoltre di vere infrastrutture.