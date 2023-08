“Veti centrodestra? Metà di loro arriva da coalizione Greco”, Sammito: “Candidarmi? Valuterò”

Gela. Il centrodestra locale, impegnato nella costruzione di un’alleanza ampia, vuole andare avanti sulla base di precisi dettami politici. Ha archiviato l’esperienza del sindaco Lucio Greco e guarda oltre, anche se ci sono tanti particolari, non di poco conto, da perfezionare. Difficile l’apertura agli attuali pro-Greco. “I veti del centrodestra? Non mi strappo i pochi capelli che mi rimangono – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – se il criterio è quello di escludere chi ha sostenuto il sindaco, allora dovrebbero iniziare a rivedere la loro composizione. Almeno metà degli attuali esponenti del centrodestra arriva dall’esperienza della coalizione del sindaco. A me, sembrano chiacchiere da bar. Se dovessero esserci questi limiti, probabilmente non mi candiderò nel centrodestra”. Sammito è stato tra i più suffragati alle amministrative di quattro anni fa e da presidente del consiglio comunale ha tentato la corsa alle regionali sotto il simbolo di Forza Italia. Da sempre si rivede nel centrodestra ma il patto con il sindaco lo vuole rispettare fino alla conclusione del mandato. “Per me – aggiunge – non esiste un parametro sulla base del quale si è di centrodestra solo se si decide di abbandonare l’accordo con il sindaco. Del resto, potrei anche decidere di non candidarmi. La politica dello scontro non mi interessa. Preferisco la progettualità. Non escludo neanche un sostegno al sindaco uscente o di candidarmi a sindaco direttamente io. Valuterò con attenzione”.