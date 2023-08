Variazioni per i finanziamenti, l’aula approva: centrodestra sceglie la responsabilità istituzionale

Gela. Quattro variazioni di bilancio e quattro sì dell’aula consiliare. I pro-Greco, questa volta, sono riusciti a far passare gli atti finanziari con la presenza di diversi esponenti di opposizione, compresi quelli del centrodestra intransigente. Sono state approvate le necessarie variazioni per i finanziamenti a garanzia dei progetti del Centro comunale di raccolta dei rifiuti a Macchitella, del Coc della protezione civile, della videosorveglianza (ad integrazione di quello già in atto) e degli accessi al mare per i diversamente abili. I consiglieri di Fdi Vincenzo Casciana, Lega Emanuele Alabiso, Dc Vincenzo Cascino, si sono astenuti su tre punti, ad eccezione del voto per gli accessi al mare dei disabili che ha ottenuto il sì di tutta l’aula. Il cuffariano Vincenzo Cascino ne ha chiesto il prelievo per trattarlo come primo punto. E’ stato chiesto l’impegno ad attivarsi subito per collocare le passerelle in spiaggia e consentire ai diversamente abili di poterne usufruire. Un progetto sul quale l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Romina Morselli, ha insistito per cecare di sbloccare il finanziamento. I progressisti hanno fatto notare la necessità di verificare l’uso di sistemi efficienti che consentano ai disabili di avere un pieno accesso alle spiagge.