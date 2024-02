Zona franca urbana, contributo economico revocato ad esercente: Tar, “non ha integrato atti”

Gela. La somma da oltre 36 mila euro gli venne revocata tre anni fa. Era stata concessa ad un esercente, titolare di un locale in città, come fondo per attività rientranti nelle aree della Zona franca urbana. Un’agevolazione riconosciuta dall’allora Ministero dello sviluppo economico e stanziata dieci anni fa. I successivi accertamenti indussero gli uffici ministeriali a richiedere delle integrazioni documentali. Non c’era infatti la certezza che la struttura dell’attività rientrasse proprio in uno dei quadranti della Zona franca urbana. Dopo la richiesta di documentazioni e dati, dall’esercente non arrivò mai un riscontro. I giudici del Tar Palermo hanno confermato la revoca del contributo, non accogliendo il ricorso del legale.