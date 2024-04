20 ballerine gelesi partecipano al Festival della coreografia Gold

Gela. 20 Allieve dell’ Accademia di Arti Sceniche di Gela, guidate dalla maestra Claudia Abbate, hanno partecipato al Festival della coreografia gold – della Valle dei Templi di Agrigento.

Due giorni di competizione con oltre 400 coreografie in gara e scuole provenienti da tutto il sud Italia.

Le ballerine gelesi hanno raggiunto diversi podi sian nei singoli che nelle esibizioni di gruppo:

-Sofia Trubia contemporaneo c 3° classificata con Determined

-Paola Cataldi contemporaneo b 2° classificata con Grandmother

-Celeste Impellizzeri contemporaneo b 3° classificata + premio speciale regia con il brano “Mi sei scoppiato dentro al cuore”

– contemporaneo b 2° classificati +premio speciale idea coreografia con the river

– contemporaneo b 3° classificati + borse di studio al 50% per scenic presence con

what was i made for?