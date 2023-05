“Argo-Cassiopea”, attività per la posa delle prime linee in mare: capitaneria autorizza Saipem

Gela. Il progetto “Argo-Cassiopea”, tra i principali in Italia per nuovi campi di approvvigionamento del gas, sta prendendo forma. I cantieri sono partiti da qualche mese e la scorsa settimana il Ministero dell’ambiente ha rilasciato la proroga del decreto Via-Aia, fino al maggio del 2027. La capitaneria di porto, di recente, ha autorizzato interventi che sono in programma fino ai primi giorni di giugno. Saipem, che ha ottenuto la maxi commessa da trecento milioni di euro per tutte le fasi fino alla posa della gas pipeline, sta effettuando attività per la collocazione in mare di “linee rigide”. Viene impiegato un mezzo apposito e l’ordinanza della capitaneria di porto prevede che fino al prossimo 4 giugno il tratto di mare sarà “interessato dai lavori”. Da Enimed, che coordina l’intero investimento per il gas, hanno più volte comunicato che la produzione a pieno regime dovrebbe iniziare nel 2024 e il rilascio della proroga Via-Aia è un altro segnale che era atteso anche dalle organizzazioni sindacali. Il progetto è quello economicamente più consistente di tutto il protocollo d’intesa del 2014, che portò alla riconversione dello stabilimento di contrada Piana del Signore.