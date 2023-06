Cantiere Via Venezia, protestano i commercianti: “Obsoleto e dannoso per le nostre attività”

Gela. Un progetto obsoleto che anziché potenziare il nuovo centro commerciale naturale di Via Venezia, ne limiterebbe lo sviluppo diminuendo le aree di parcheggio per i fruitori delle attività commerciale e aumentando il rischio di allagamenti in caso di forti piogge,

Sono questi i motivi che hanno spinto diversi commercianti di via Venezia a protestare contro i cantieri avviati dall’amministrazione sull’importante arteria stradale. Un lotto in particolare presenterebbe, secondo i residenti diverse criticità e per questo ieri ne avrebbero chiesto la sospensione e la conseguente modifica del progetto.

“Il restringimento della carreggiata di Via Venezia di fatto cancella decine e decine di stalli per parcheggiare – dice Paolo Contrafatto – abbiamo calcolato che in tutta l’arteria, al termine dei lavori, ci saranno poco più di 21 stalli in totale. Troppo pochi per una via destinata ad essere un centro commerciale naturale. Alcune vie poi diventeranno praticamente inaccessibili e la viabilità, pensata secondo il progetto costringerà gli automobilisti a giri assurdi per poter accedere a determinate strade”.