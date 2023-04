“Chinnici a FI trasformismo che riduce soglia moralità”, Di Cristina: “La Torre esempio integrità”

Gela. Lo scorso anno aprì la sua campagna elettorale per le regionali proprio con la presenza in città dell’europarlamentare Caterina Chinnici, a sua volta in corsa per la presidenza della Regione. Oggi, il componente della direzione nazionale del Pd Peppe Di Cristina ne prende nettamente le distanze. Chinnici ha deciso di fare il “salto” nelle fila di Forza Italia. Per Di Cristina, si tratta di un pericoloso segnale di “trasformismo” che avanza e abbassa la soglia della “questione morale”. “Una donna premiata dal voto per le primarie dei gelesi e dei siciliani, candidata dal Pd che l’ha sostenuta con correttezza e lealtà perché ha creduto in lei e in un progetto di cambiamento per la nostra Sicilia. La stessa Chinnici – dice l’esponente dem – che dal Pd aveva preteso e ottenuto l’esclusione dalle liste, per le regionali, non solo di imputati ma anche degli indagati, adesso transita in Forza Italia, il partito di Berlusconi, di Dell’Utri e D’Alì. Il partito che vede indagati e condannati per reati gravissimi di mafia. Questa esperienza ci aiuti a riflettere e a ripartire dai circoli, dai militanti, dalle tante persone che non andranno mai a braccetto con la destra che tiene i busti di Mussolini nei salotti e con un governo che ha abbassato la tensione morale. A noi rimangono l’orgoglio, il compito, la coerenza, la responsabilità e l’impegno di continuare il percorso di una storia fatta di uomini e donne liberi”.