Cocaina e denaro in casa, revocati domiciliari a giovane: ha l’obbligo di presentazione

Gela. Torna in libertà il ventitreenne Emanuele Curvà. Di recente, a seguito di controlli condotti dai carabinieri, era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno individuato nella sua disponibilità alcuni grammi di cocaina, suddivisi in dosi, una pistola a salve, munizioni per l’arma e una somma totale di diecimila euro. Per i pm della procura e i carabinieri, la droga era destinata allo spaccio e anche il denaro ritrovato sarebbe da ricollegare alla vendita. I giudici del riesame di Caltanissetta, ai quali si sono rivolti gli avvocati Filippo Di Mauro e Francesco Salsetta, hanno disposto la revoca della misura restrittiva. Gli è stato imposto l’obbligo di presentazione. Sulla base del ricorso proposto al riesame, i legali hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento della modica quantità.