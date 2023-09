Per il 41% degli italiani il Governo Meloni durerà l’intera legislatura

ROMA (ITALPRESS) – E’ passato un anno dalle ultime elezioni politiche che hanno decretato la vittoria del centrodestra e portato alla nascita del nuovo Governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel corso di questo ultimo anno, la fiducia degli italiani nei confronti dell’attuale Premier si è mantenuta sostanzialmente costante con cifre intorno al 40% e con un picco che supera il 45% in occasione della nomina a Presidente del Consiglio. In generale, la percezione prevalente tra la popolazione italiana (il 41%) è che questo Governo possa durare senza particolari scossoni fino a fine legislatura. Secondo oltre 1 italiano su 4, nel corso di questo anno l’Esecutivo ha approvato leggi e decreti seguendo il proprio programma di Governo e la cultura ideologica del centrodestra, dall’altro lato, però, oltre il 60% del campione si divide tra chi crede che questi provvedimenti siano stati emanati per pura propaganda, per correre ai ripari dopo alcuni gravi fatti accaduti o, infine, per sviare l’attenzione da altri problemi non risolti. In ogni caso, complessivamente, 1 italiano su 2 (il 49,8%) condivide e approva la linea adottata da questo Governo con l’introduzione di pene più severe e l’inasprimento di quelle già vigenti.Dati Euromedia Research per In Onda – Realizzato il 21/09/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne- foto Euromedia Research -(ITALPRESS).