Servizio rifiuti, accordo Impianti-sindacati: proroga per gli operai interinali

Gela. Una proroga anche per i lavoratori della raccolta rifiuti in somministrazione. L’intesa sindacale è stata sottoscritta dalle organizzazioni di categoria e dai vertici di Impianti Srr. Questa mattina, l’amministratore dell’in house Giovanna Picone, ha presentato, insieme al sindaco Lucio Greco, il servizio che partirà in città da lunedì. Le attività sono invece iniziate da tempo negli altri Comuni dell’ambito. L’accordo sindacale di prossimità si è reso necessario in attesa che si completino le procedure di concorso per individuare ulteriori lavoratori. In città, si parte con 112 operai a tempo indeterminato (con clausola sociale) e 22 interinali.