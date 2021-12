Contagio senza freni, in città 223 casi in ventiquattro ore: oltre mille positivi

Gela. Dall’inizio della pandemia, mai tanti contagiati dal Covid, in appena ventiquattro ore. Sono infatti 223 i nuovi casi registrati in città, tutti in isolamento domiciliare. Ormai, il contagio ha raggiunto livelli sempre più allarmanti. In totale, sono 1075 i positivi. I guariti, invece, sono quarantaquattro. E’ in costante aumento anche il dato dei ricoveri, in città. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, un altro invece è stato trasferito in rianimazione. Un terzo paziente è stato dimesso.