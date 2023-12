Dal petrolio alla transizione energetica, opportunità e rischi nel dibattito di “Idee e partecipazione”

Gela. Nonostante le tante difficoltà logistiche e infrastrutturali, il territorio locale continua a rimanere strategico lungo la via delle estrazioni, dal sottosuolo e in mare. Gli scenari prossimi, disegnano soprattutto le rotte del gas, dell’idrogeno e di una transizione energetica potenzialmente in grado di alimentare una svolta economica a livello locale. Le incognite però rimangono. Di questi temi si discuterà domani mattina, dalle ore 10:30, presso la pinacoteca comunale di viale Mediterraneo. Il gruppo “Idee e partecipazione” organizza “Scenari energetici passati e futuri: opportunità e rischi per la Sicilia in un mondo che cambia”.