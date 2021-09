Dall’oculista solo con il green pass, Trainito: “Dovere morale per impedire contagio”

Una scelta che il dottore Trainito spiega così: “Con la fine della stagione estiva corriamo il rischio di una nuova impennata dei contagi. Una nuova chiusura sarebbe un disastro per le attività commerciali e quindi ciascuno di noi ha il dovere morale di tentare di arginare la diffusione del virus. Tutti dobbiamo fare la nostra parte in questa opera di convincimento, con qualsiasi strumento”.

Trainito però non vuole cavalcare la polemica verso i cosiddetti No Vax: “Non condivido le loro scelte, ma le rispetto. Molti miei pazienti mi hanno fatto sapere che non intendono venire in ambulatorio finchè sarà in vigore questa nuova regola. Molti dei cosiddetti negazionisti sono semplicemente persone che hanno paura ma non lo ammetteranno mai. E allora penso che sia giusto far capire loro l’importanza della vaccinazione, con tutti i mezzi a disposizione”.