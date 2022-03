FdI lancia la corsa, dibattito con i nazionali: è ufficiale Scerra, “sono i miei valori”

Gela. L’esordio, sulla via, ancora molto lunga, che porterà alle regionali, l’hanno fatto gli esponenti locali di Fratelli d’Italia. In Comune, sono opposizione alla giunta Greco, dopo la sconfitta elettorale di tre anni fa. Questa sera, però, hanno voluto far capire che probabilmente cercheranno di invertire la rotta, sfruttando la scia nazionale del partito e del loro leader Giorgia Meloni. A Palazzo Mattina, c’era l’europarlamentare Raffaele Stancanelli, uno dei riferimenti nazionali del partito. In videocollegamento, un intervento l’ha concesso la parlamentare nazionale Carolina Varchi, che ha uno stretto rapporto politico con il gruppo locale. Qualche ufficialità già c’è, almeno a livello politico. Dopo i sussurri delle ultime settimane, il consigliere comunale Salvatore Scerra, in prima fila a fianco del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha comunicato la sua adesione al partito. “Questa fiamma è stata la mia infanzia – ha detto – e Fratelli d’Italia è la mia cultura. Sono i miei valori, che da sempre si rifanno alla destra sociale, quella sana”. Scerra, quindi, sarà parte integrante del partito locale e in consiglio comunale darà supporto all’altro consigliere, Sandra Bennici. E’ stata lei a mettere insieme tutte le parti, per l’iniziativa di questa sera. Oltre ai due consiglieri comunali, infatti, c’erano il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, il ccoordinatore provinciale Fabiano Lomonaco e l’avvocato Ignazio Ranilo, entrato a far parte dell’assemblea nazionale. Forse, anche un tentativo di andare oltre le differenze interne, che ci sono da tempo. Bennici, nel suo intervento, ha parlato di “un’amministrazione comunale che di istituzionale ha ben poco. L’unico assessore che fa bene è Giordano, un tecnico. Farebbe bene, Greco, ad inserire in giunta più tecnici e meno politici”. Lo stesso Giordano era in platea ad ascoltare, così come l’avvocato Giuseppe D’Aleo, che sta ricoprendo l’incarico di esperto del sindaco Lucio Greco. In prima fila, anche l’ingegnere Renato Mauro, che già tre anni fa ha appoggiato la campagna elettorale della coalizione di centrodestra, sconfitta al ballottaggio. C’erano inoltre esponenti di altri gruppi e partiti di centrodestra, come il coordinatore cittadino della Lega, Emanuele Alabiso.