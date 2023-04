Finanziaria regionale impugnata da Roma, Di Paola: “Da valutare se ci saranno effetti per norma royalties”

Gela. Una grossa fetta della finanziaria regionale è stata impugnata dal governo. Sono soprattutto le norme garantite con i fondi Fsc ad aver alimentato i dubbi di Roma. Per il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, “di fatto è come se non avessimo approvato una finanziaria”. “Tutti gli interventi nei Comuni per progetti e lavori sono fortemente a rischio proprio in relazione alla copertura con fondi Fsc”, spiega. Il parlamentare regionale grillino non esclude che la decisione del governo possa farsi sentire anche sulla norma che l’Assemblea ha approvato per consentire, nella spesa corrente comunale, l’uso dei fondi delle royalties estrattive. Una mossa che è stata fortemente richiesta dall’amministrazione Greco, nel tentativo di avere risorse in una fase di piena crisi e senza strumenti di bilancio già approvati. Nel testo finale della finanziaria, se ne prevede la disponibilità, anche fuori dalle destinazioni vincolate, per l’intero 2023. “L’impugnativa – continua Di Paola – potrebbe avere effetti anche su quella norma. Non lo escludo. Però, potremmo avere maggiori certezze non appena il consiglio dei ministri rilascerà il documento con l’elenco di tutti gli articoli impugnati”.