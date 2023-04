“Greco tenta goffamente di bloccare iniziative per la città”, Scuvera: “Pd strumentalizza”

Al Pd, il cui segretario locale ha parlato di colpe pesanti del centrodestra per i ritardi sul porto rifugio, Scuvera attribuisce invece i demeriti di ciò che negli anni non si è mai fatto. “Il porto rifugio, il porto isola, le dighe, l’agricoltura o altri temi che sono strategici per il nostro territorio non possono avere un colore politico o di posizione, sia che ci si trovi in maggioranza o all’opposizione, quindi invito il Pd ad evitare polemiche e strumentalizzazioni. Voglio ricordare che hanno governato la città per oltre vent’anni e non ultimo hanno governato con il sindaco Greco per oltre un anno. Abbiamo visto perdere finanziamenti per non aver presentato progetti esecutivi”, conclude.