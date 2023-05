I piccoli dell’istituto “Suor Teresa Valsé” a contatto diretto con il mare nel progetto scolastico

Gela. Didattica, mare, amicizia, collaborazione, allegria, divertimento, tutto questo è stato il progetto “Ti porto al mare”. I bambini della scuola primaria hanno concluso con una lezione interattiva direttamente in spiaggia. “Ringraziamo i nostri amici dell’associazione “Passione mare Gela”, in particolare il presidente Gabriele Catania, Giuseppe Pulici e Giovanni per la lezione di pesca ma, soprattutto, per aver condiviso la loro passione con i bambini”, fanno sapere dalla scuola “Suor Teresa Valsè”.