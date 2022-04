Il Gela FC ai play off! 4-0 al Comiso

I gialloneri sono scesi in campo consapevoli che per disputare i play off non solo era indispensabile conquistare la vittoria sul Comiso, ma anche, per una questione di punti di distacco tra le prime in classifica, determinanti sarebbero stati gli esiti di altre partite. Il Modica vince il Mazzarrone per un 2 a 0 e conquista il salto di categoria approdando in Eccellenza. Lo Sporting Eubea sconfigge con un 1 a 0 il Pro Ragusa che resta a disputare i play out. Tutto ruota nella giusta direzione. Il Gela FC raggiunge un traguardo sognato sin da inizio stagione. L’8 maggio la squadra di mister Evola affronterà i play off in casa dello Sporting Eubea.