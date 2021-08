“Impianti Srr”, Cernigliaro nuovo responsabile gare: assunto dopo selezione pubblica

Gela. Da circa un anno, inizialmente in comando dal Comune, svolge l’attività di responsabile unico del procedimento, seguendo gli iter di gara attivati dalla “Impianti Srr”, la società in house che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti, nei Comuni dell’ambito. L’architetto Mario Cernigliaro, funzionario comunale, è il primo dipendente a tempo indeterminato della stessa “Impianti”. Ha superato le valutazioni della commissione che ha analizzato le domande avanzate nella procedura di selezione pubblica, attivata dalla stessa “Impianti”. Sarà assunto con contratto a tempo indeterminato e sarà responsabile dell’area gare e contratti, con un ottavo livello. Il provvedimento ufficiale, firmato dall’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, è stato il passo finale della procedura. Quella dell’architetto Cernigliaro è stata indicata come l’unica candidatura idonea, a conclusione delle verifiche e dei colloqui, condotti dalla commissione incaricata delle valutazioni. Cernigliaro, nell’ultimo periodo a Palazzo di Città, ha lavorato come funzionario nel settore urbanistica, dando supporto all’attività svolta dai tecnici e dall’assessore Giuseppe Licata (anche come rup). A questo punto, con la selezione conclusa e la scelta confermata dall’amministratore della “Impianti Srr”, l’architetto lascerà il municipio per insediarsi stabilmente negli uffici della società in house, continuando il lavoro per la piattaforma di Timpazzo e per il servizio rifiuti affidato alla controllata della Srr4.