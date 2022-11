Incendi e violenza, domani comitato coordinato dal prefetto: Greco, “stiamo uniti”

Gela. “La vicenda che vede come vittima Gabriele Pellegrino, consigliere comunale e persona stimabile, deve far riflettere sul momento moralmente difficilissimo che sta attraversando la nostra città”. Lo spiega il sindaco Lucio Greco, parlando del secondo attentato incendiario in sei mesi patito da Pellegrino, in un momento in cui anche altri imprenditori gelesi hanno subito intimidazioni. “A tutti loro – dice Greco – va la mia solidarietà, e domani, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dal prefetto, ribadirò con forza la necessità di consentire di lavorare con serenità a quell’imprenditoria, che pur attanagliata da mille problemi, sta operando benissimo”.