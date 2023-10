Servizi per i pazienti autistici e per le famiglie, presentata “Un sorriso per Matilde”

Gela. “Un sorriso per Matilde” è il nome dell’associazione odv inaugurata ufficialmente stamattina all’Aias. Nata per volontà della famiglia Greco l’associazione di volontariato si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie che al loro interno hanno un membro con il disturbo dello spettro autistico. “Il nome dell’associazione è dedicato a mia figlia Matilde, ha dichiarato il vicepresidente Francesco Greco – è per lei che abbiamo deciso di avviare questo progetto che ci tengo a precisarlo è di volontariato. Ai nostri associati non chiediamo nulla, solo la voglia di mettersi a servizio di questi bambini e ragazzi che meritano molto di più di quanto oggi possiamo offrire”.

La presidente dell’Aias Anna Longo ha accolto i partecipanti al convegno all’interno della struttura e il direttore sanitario ha dato inizio al giro di saluti ufficiali da parte dei relatori e delle autorità politiche presenti. “Oggi parliamo di volontariato ed è molto importante perchè le istituzioni e chi come noi lavora con questi ragazzi ne ha fortemente bisogno – ha dichiarato il direttore sanitario dell’ Aias Sergio Rossitto – sono i volontari che fanno veramente la differenza anche nell’approccio a realtà come la nostra”. Al convegno ospitato dal centro Aias sono stati portati sul tavolo diversi temi quali le nuove prospettive di approccio terapeutico abilitativo, l’inserimento lavorativo, le cure odontoiatriche per i pazienti con autismo e per disabili e gli aspetti legali e i diritti per i pazienti autistici. “I ragazzi e le loro famiglie non hanno bisogno solo di cure mediche ma anche di risposte concrete – ha dichiarato l’onorevole Michele Mancuso – l’assessorato regionale alla salute e tutte le aziende sanitare sono impegnate ogni giorno per dare risposte alle famiglie anche attraverso strumenti legislativi, fondi e bandi per creare realtà che possano trasformare in fatti le belle parole che si dicono”.