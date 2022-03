La Fise premia i campioni 2021, Di Paola “Una serata speciale”

ROMA (ITALPRESS) – Una grande festa per celebrare i successi del 2021. Al Teatro Centrale di Roma la Federazione italiana sport equestri ha festeggiato i propri campioni nella quinta edizione dei Fise Awards, il Gran Gala di beneficenza organizzato quest’anno in collaborazione con WWF Italia, la più grande associazione ambientalista italiana che da più di 60 anni lotta per la difesa dell’ambiente e delle specie in via di estinzione. Un’importante collaborazione che conferma l’attenzione della Fise per la tutela del territorio. “Siamo lieti – ha commentato il presidente federale Marco Di Paola – di avere al nostro fianco il WWF Italia. La nostra federazione porta avanti diversi progetti per il sociale e il nostro lavoro è sempre più attento sul tema dell’ambiente. La tutela del territorio è per noi un aspetto molto importante poichè tutte le nostre attività si svolgono in spazi aperti e verdi, insieme all’amico cavallo. Per questo siamo felici di promuovere insieme a WWF Italia il progetto ‘Adotta un’Oasì, teso a risanare la natura danneggiata e ripristinare gli ecosistemi, come mission dell’edizione 2022 del nostro Gran Gala”. Assegnati i premi per cinque diverse categorie: “Best Rider Discipline Olimpiche e Paralimpiche KEP Italia” è andato a Giulia Martinengo Marquet; “Best Rider Discipline Non Olimpiche Horse Tv” a Valeria Tomei; “Rivelazione dell’anno Land Rover” ad Agata Orlandi; “Top Influencer My Horse” a Nicole Cereseto; “Foto dell’anno Canon” ad Arianna Colizzi. Assegnati anche alcuni riconoscimenti speciali: il “Tokyo 2020 Goldspan” a Sara Morganti per le due medaglie di bronzo alle Paralimpiadi e alla sua Royal Delight è stato assegnato il “Golden Horse Fieracavalli”; premio “Europei Polo US Polo Assn” ai Polo Team azzurri per la doppia medaglia d’oro agli Europei del 2021; “Million Dollar Rider Elementa” a Gennaro Lendi; “Charity Grimaldi” a Nicolò Trotta, Best Groom Corriere dello Sport ad Alessia Delaurenti; “Progetto Scuole di Sport Equestri Bacedo” alla squadra dell’ASD Scerèe. “Lo sport è un importante volano e attraverso i grandi eventi possiamo trascinare gli italiani alla pratica sportiva – ha dichiarato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali – Abbiamo bisogno di tanti presidenti come Marco Di Paola perchè cosi possiamo far grande l’Italia”. (ITALPRESS).