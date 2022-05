Ministero autorizza cassa integrazione per operai Cosema, “attraverso l’area di crisi”

Gela. Per sedici lavoratori un supporto fino al prossimo 31 dicembre. L’ultimo sì per i dipendenti della cooperativa Cosema, che per un lungo lasso di tempo ha operato nell’indotto della raffineria Eni di contra Piana del Signore, è arrivato dagli uffici del ministero. E’ stata riconosciuta la copertura della cassa integrazione straordinaria, attraverso l’area di crisi complessa. L’attivazione avviene, retroattivamente, a partire dal mese di marzo, ma durerà fino al prossimo dicembre. L’intesa finale è stata raggiunta, a livello sindacale, come conferma il segretario provinciale della Fiom-Cgil Orazio Gauci, che ha seguito l’iter. Se l’area di crisi complessa, ad otto anni dalla definizione dell’accordo di programma, non ha ancora oggi prodotto nuovi investimenti, perlomeno sta assicurando strumenti di tutela per gli operai rimasti sostanzialmente fuori dal ciclo produttivo della fabbrica e che non sempre riescono a trovare collocazione in altre aziende dell’indotto.