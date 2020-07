Noleggiare un’auto a lungo termine: i vantaggi economici e fiscali

Ecoincentivi e sgravi fiscali

Per le aziende che decidono di dotarsi di una flotta di veicoli noleggiandoli sono disponibili numerosi sgravi fiscali interessanti. Le quote vanno dal 20 al 100%, a seconda del tipo di utilizzo che si farà del mezzo e del tipo di attività svolta. Va da sé che questi incentivi sono spesso un’attrattiva molto interessante per le aziende, che sempre più di frequente scelgono noleggi a lungo termine (anche di anni, ad esempio) piuttosto che l’acquisto diretto delle auto.

Se deciderai di optare per un veicolo elettrico, oltre a questi sgravi fiscali accederai all’Ecobonus, un ulteriore incentivo dedicato a chi decide di convertirsi alla mobilità ecologica e ambientalmente sostenibile. Il costo di acquisto delle auto elettriche è mediamente ben più alto di quello di un’auto normale, per via della raffinata tecnologia necessaria alla produzione: tra il costo ridotto del noleggio e l’Ecobonus, affittare un’auto ecologica è sicuramente la scelta economicamente più vantaggiosa.

L’Ecobonus non riguarda solamente l’affitto delle auto, però. Il Governo Italiano, tra la volontà di ridurre lo stato di inquinamento e quella di limitare l’affollamento dei mezzi pubblici, ha messo a disposizione incentivi fiscali anche per chi decide di acquistare ogni altro mezzo di locomozione sostenibile, come biciclette -con o senza pedalata assistita-, hoverboard, scooter e monopattini elettrici.

Non tutte le agenzie di noleggio di automobili si occupano anche del noleggio di questi mezzi, ma le più grandi si stanno progressivamente dotando anche di questo genere di flotte. Se per te il costo di un’auto non è sostenibile, o se per le tue abitudini puoi permetterti l’uso di un mezzo diverso, valuta queste interessantissime possibilità, che fanno bene tanto al portafogli quanto all’ambiente!

Se poi nel tempo notassi che il mezzo scelto non si adatta pienamente alle tue esigenze quotidiane, contrariamente all’acquisto il noleggio è sempre rescindibile: basterà attendere la data di scadenza e restituire il mezzo, scegliendone uno più adatto a sè.