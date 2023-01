Riparte il servizio civile attraverso Eiset-Ugl, Alario: “Diamo opportunità ai giovani”

Gela. Riparte il servizio civile sostenuto dall’Ugl, attraverso Eiset. In città, per le attività in programma, sono previsti due posti. Le domande possono essere presentate entro il prossimo 10 febbraio (termine ultimo ore 14). I candidati non dovranno aver superato il ventottesimo anno d’età e dovranno aver già compiuto i diciotto anni alla data di presentazione. Le istanze di partecipazione vanno inoltrate attraverso la piattaforma on line raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La retribuzione prevista ammonta a 445 euro al mese, per un anno.