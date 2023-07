Primo colpo per il Gela Calcio, torna Gambuzza

Gela. Finalmente ufficiale il primo colpo in entrata del Gela Calcio. Arriva alla corte di mister Fausciana il difensore Raffaele Gambuzza, classe 1985. Si tratta di un ritorno, Gambuzza ha già militato nel Gela nella stagione 2016/17. Il suo acquisto era nell’aria già da tempo ma non era ancora arrivata la firma sul contratto. Ultima stagione per lui in Abruzzo, alla Rosetana.

Ufficializzato stamattina anche il trasferimento di Rocco Riggio al Vittoria, dove ritrova i suoi compagni di squadra Tony Scerra e Francesco Mauro, oltre al direttore sportivo Marco Cammarata.