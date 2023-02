Safety competence center, operatori Filctem: “Organico da rafforzare e retribuzioni siano congrue”

Gela. L’accordo con l’azienda è stato siglato, anche nel tentativo di avviare una nuova fase, superando lo stato di agitazione. Tra i dipendenti Eni del Safety competence center, però, rimangono forti dubbi sull’attuale organizzazione della struttura destinata alla formazione per la sicurezza negli impianti e nei siti della multinazionale. In città, fanno sapere i dipendenti iscritti alla Filctem-Cgil, sarebbe dovuto sorgere il centro di riferimento per tutti i siti produttivi della multinazionale. Ad oggi, invece, quel progetto, come hanno spiegato nel corso di un’assembla, non è ancora del tutto concretizzato. Come indica anche Nicola Di Caro, del comitato degli iscritti, rimangono attualmente evidenti vuoti di organico. A pieno regime, il Safety competence center dovrebbe contare 180 operatori. Oggi, sono 147. “Questa carenza strutturale di organico – è stato riferito nel corso dell’assemblea – ha causato gravi disagi nell’organizzazione del lavoro, generando carichi eccessivi e disomogenei. Le inefficienze organizzative riguardano sia le unità operative impegnate nei siti dell’estrazione e della raffinazione, sia le strutture di staff chiamate, nel tempo, ad assumere progressivamente un incremento dei carichi di lavoro nell’ambito dell’amministrazione dei contratti con terzi e nella gestione della formazione e della sorveglianza sanitaria afferenti l’intera linea datoriale di support functions su tutto il territorio locale”. Per i lavoratori della Filctem, Eni deve procedere con nuove assunzioni “dopo oltre un decennio”. “Nuove assunzioni di giovani tecnici locali in un territorio affetto da un’atavica carenza occupazionale”, è stato spiegato durante il confronto tra gli operatori e il sindacato. Anche sul centro d’eccellenza per la formazione vengono poste delle necessità impellenti. “Il centro avrebbe dovuto soddisfare i fabbisogni formativi di tutte le unità organizzative di Eni per il sud Italia e le isole, candidandosi come polo di eccellenza per il Mediterraneo. Tuttavia – spiegano ancora i lavoratori – l’investimento per la riqualificazione dell’ex campo prove della raffineria, alla fine, si è rivelato assai più contenuto di quello annunciato, limitando fortemente le potenzialità operative del progetto e la previsione che la formazione di centinaia di risorse provenienti dalle realtà Eni potesse avere una vantaggiosa ricaduta economica sulla ricettività del territorio”.