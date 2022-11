San Giacomo, ancora senza segnaletica stradale: “Incidenti si ripetono”

Gela. Il comitato di quartiere di San Giacomo lancia un appello per il ripristino della segnaletica stradale quasi inesistente a causa della quale giornalmente si verificano incidenti e disagi. Da anni il comitato di quartiere avanza richieste puntualmente ignorate.

“L’amministrazione aveva detto che sarebbe intervenuta entro i primi di ottobre, ma ad oggi non abbiamo riscontri”, ha dichiarato Massimiliano Giorrannello del comitato di quartiere.

Giornalmente nel quartiere si verificano incidenti e tamponamenti che bloccano le arterie stradali che collegano la via Ettore Romagnoli, il corso Salvatore Aldisio e la via Francesco Crispi.