Semplici manutenzioni e il Prg, opposizione: “Ritardi e inefficienze dalla giunta Marino”

Non sono esenti da ritardi, per i tre consiglieri, neanche gli aspetti più salienti del settore urbanistica. “L’amministrazione comunale ha finalmente considerato il Piano Urbanistico Generale con un ritardo di due anni, presentandolo come un’alternativa più pratica al vecchio Prg. Purtroppo, l’abitudine di arrivare in ritardo ha comportato la perdita dei finanziamenti a fondo perduto dalla Regione Siciliana per l’elaborazione del piano, fondi essenziali per il personale urbanistico. Nonostante l’assenza di un articolo dettagliato da parte dell’amministrazione, questo ritardo rappresenta un passo cruciale verso la riflessione sulla pianificazione urbana e lo sviluppo sostenibile, ma evidenzia anche una gestione finanziaria inefficace, mettendo in dubbio la capacità dell’amministrazione di gestire risorse vitali per Mazzarino. Questo inconveniente finanziario, sebbene deprecabile, non cancella completamente l’iniziativa di affrontare la questione. Attendiamo la pubblicazione dell’articolo e speriamo che i forum partecipativi portino a risultati positivi, promuovendo una pianificazione urbana più consapevole e sostenibile. Rimane fondamentale restare vigili sugli sviluppi e continuare a sostenere gli sforzi per migliorare la qualità della vita nella città”, concludono.