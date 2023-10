Spari in un’area rurale, fissata convalida: individuato chi ha esploso i colpi

Gela. I colpi di arma da fuoco esplosi giovedì in un’area rurale tra le contrade Bulala e Mignechi hanno fatto subito partire degli approfondimenti investigativi, affidati agli agenti di polizia. Gli spari non hanno causato conseguenze alle persone presenti e chi ha agito è stato individuato a stretto giro. Pare che quanto accaduto rientrerebbe in una vicenda più generale di dissidi per i confini dei terreni. L’uomo individuato dagli inquirenti, attualmente non sottoposto a misura, all’inizio della prossima settimana si presenterà comunque davanti al gip del tribunale. E’ prevista la convalida del fermo. Le decisioni del giudice delineeranno il successivo quadro, anche rispetto ad un’eventuale misura restrittiva. Sarebbero stati esplosi diversi colpi in direzione di persone già note a chi ha agito.