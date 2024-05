“Stagionali non avviati al lavoro e silenzio su stipendi”, stato agitazione al Consorzio

Gela. Nessuna tregua per i lavoratori del Consorzio di bonifica, soprattutto per quelli non stabilizzati e da avviare agli interventi stagionali. Ad oggi, non c’è stato l’avviamento al lavoro mentre la stagione estiva è alle porte e le criticità delle aree rurali rimangono invariate, a partite da quelle idriche. La Flai-Cgil, con il segretario Giuseppe Randazzo, ha appena dichiarato lo stato di agitazione. “Purtroppo quello che avevamo previsto nei mesi scorsi si è puntualmente verificato. Nonostante tutte le rassicurazioni da parte dei vertici del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale ci ritroviamo a dover prendere atto che le parole restano parole. E i fatti restano fatti. In questi mesi abbiamo incontrato ufficialmente i vertici del Consorzio ben due volte. La prima l’11 marzo per discutere, come da convocazione dello stesso Consorzio, dell’avviamento dei lavoratori stagionali afferenti le garanzie occupazionali del Consorzio di Bonifica 5 di Gela. In quella sede si era deciso di avviare i lavoratori delle squadre di manutenzione in vista della campagna di irrigazione. Con tempi precisi, entro la fine di marzo. Parole. I fatti dicono invece che i lavoratori – spiega Randazzo – non sono stati avviati. Successivamente su nostra richiesta siamo stati ricevuti il 7 maggio dal commissario straordinario e dal direttore generale ai quali è stato chiesto di conoscere le motivazioni del mancato avviamento dei lavoratori della manutenzione, lo stato dei pagamenti stante che il mese di aprile non è stato erogato. Sollecitando inoltre la definizione del percorso relativo alla stabilizzazione del personale. Le risposte sono state confortanti. A parole. Era stato assicurato che la settimana successiva sarebbero stati avviati tutti i lavoratori stagionali e non solo gli addetti alla manutenzione. Per i pagamenti del mese di aprile hanno chiesto 48 ore e per le procedure di stabilizzazione, 15 giorni”.