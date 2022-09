Strisce blu, Cgil: “Da Greco e Licata parole reazionarie, loro danneggiano i lavoratori”

Gela. “Parole reazionarie” dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Giuseppe Licata. La Cgil fa blocco a tutela dei lavoratori “storici” delle strisce blu e non accetta i toni dell’amministrazione comunale. “Rimandiamo al mittente le parole dal netto contenuto reazionario espresse dal sindaco Greco e dall’assessore Licata in merito alla questione dei lavoratori storici della sosta a pagamento. In particolare, al sindaco Greco ricordiamo quanto può essere importante e quanto è stato fondamentale l’apporto e il contributo della Cgil nella vertenza sui rifiuti e che non venga a dare a noi lezioni di come si tutelino gli interessi dei lavoratori – dicono il segretario confederale Rosanna Moncada e quello Filcams Nuccio Corallo – sono mesi che cerchiamo un confronto chiaro e trasparente con la ditta e con l’amministrazione e hanno sempre risposto con promesse di impegno mai concretizzate. Riteniamo offensivo e stigmatizziamo il comportamento di questa politica che parla di diritti solo quando ha paura dei numeri. Chi non si assume le responsabilità di ciò che dichiara davanti ai lavoratori, non dando seguito, danneggia l’intera comunità che vorrebbe rappresentare”. Per Greco e Licata, la vertenza avviata dalla Filcams rischia “di danneggiare i lavoratori”.