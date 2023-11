“Su variazioni rispettiamo le norme, vogliamo tutelare il consiglio”, Greco: “Basta caccia alle streghe”

Gela. “Nessuno vuole prendere in giro il consiglio comunale. Mi meraviglio che ci siano gruppi politici che usano espressioni come estorcere il voto”. Il sindaco Lucio Greco, in serata, dopo il nulla di fatto dell’assise civica sulle variazioni di bilancio per i progetti in essere, ha voluto fare il quadro della situazione insieme agli assessori e al segretario generale, Carolina Ferro. “Ci stiamo muovendo nel pieno rispetto della normativa ordinaria – dice l’avvocato Greco – vorrei ricordare che la proposta per le variazioni è antecedente alla dichiarazione di dissesto. La normativa prevede quindi un’approvazione entro il 30 novembre, termine ultimo perentorio. Le condizioni di disseto attuali, invece, consentono di attivare una disciplina speciale. La linea sollevata da più gruppi consiliari fa riferimento ad una normativa speciale per le variazioni che riguardano il Pnrr. Sulla scorta di quanto ci è stato indicato da Ifel, ci siamo mossi con la normativa di carattere generale, ante dissesto”. L’assise civica non ha risposto per come invece si aspettava l’amministrazione comunale. Secondo gran parte dei consiglieri, di fatto la giunta scaricherebbe tutto il peso di decisioni per atti finanziari delicati, esclusivamente sull’aula. A questo punto, bisognerà capire quale sarà il destino delle variazioni. Se non venissero approvate, i progetti sarebbero in bilico e le conseguenze pesanti anche per quelli completati o in fase di ultimazione.