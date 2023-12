Tajani “La maggioranza è unita e resiste”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La maggioranza resisterà fino alle prossime elezioni politiche, governeremo l’Italia bene come stiamo facendo e mi auguro anche per la legislatura successiva, visto anche il consenso che c’è. Che poi nel centrodestra ci siano forse politiche diverse non è un segreto per nessuno”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri, a Bruxelles.”Il centrodestra è una coalizione di forze che hanno identità diverse, altrimenti sarebbe un partito unico, ma che hanno un programma comune basato su un minimo comune denominatore, che è la battaglia per la libertà, la battaglia per la giustizia giusta e l’introduzione del premierato – ha aggiunto Tajani -. Siamo uniti su queste scelte, lavoreremo insieme, poi ci possono essere idee diverse su alcuni temi. Ma io lavoro benissimo con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e tutta la maggioranza e tutti i ministri, in perfetta sintonia”.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).