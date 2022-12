Tanti riscontri per “Lo spirito del Natale”, spettacolo sostenuto dal Lions

Gela. Sold out al teatro “Eschilo”. La compagnia “L’erba Tinta”, giovedì, ha messo in scena “Lo spirito del Natale”. Lo spettacolo, con la regia di Orazio Di Giacomo, è stato sostenuto dai soci del Lions club Gela Ambiente, Territorio, Cultura. Per i soci Lions si è trattato inoltre della possibilità di donare regali e offerte per chi ha più bisogno. E’ stato fondamentale il costante interesse del presidente Antonino Miano, della prima vicepresidente Valentina Licata, del socio d’onore Giuseppe Gennuso e del consigliere Giuseppe Romano.