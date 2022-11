Temporali e forti raffiche di vento, domani allerta arancione per tutta la Sicilia

Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza e in particolare: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.