Tentato omicidio Borgo Manfria, i Pisano non parlano: Salamone respinge le accuse

Gela. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip del tribunale. Orazio Pisano e Giuseppe Pisano, padre e figlio, sono accusati di essere rispettivamente mandante ed esecutore materiale del tentato omicidio di Carmelo Palmieri, due anni fa raggiunto da colpi di arma da fuoco in un’area rurale a Borgo Manfria. Sono detenuti. Questa mattina, in tribunale, era in programma l’interrogatorio di garanzia, successivo agli arresti eseguiti dai carabinieri. I due indagati, sui quali si concentrano le accuse più gravi, hanno optato per il silenzio, anche per consentire alle difese di analizzare ulteriormente e approfondire il vasto materiale raccolto dagli investigatori. Il sessantatreenne Orazio Pisano è difeso dal legale Tommaso Vespo. Il figlio trentottenne, invece, è rappresentato dall’avvocato Giacomo Ventura. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati loro ad imporre la propria “legge” nelle aree rurali della zona di Borgo Manfria, obbligando anche Palmieri alla messa a posto. Ci sono diverse ipotesi di estorsione e il sessantatreenne avrebbe organizzato e contribuito a mettere in atto il danneggiamento dell’attività casearia del fratello, a sua volta indagato. Vennero appiccate le fiamme.