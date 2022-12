Una banda dei furti, diverse aziende locali colpite: sei a processo

Gela. Secondo gli inquirenti si trattò di una banda organizzata, composta quasi esclusivamente da cittadini di nazionalità romena. Sei sono a processo, mentre dodici sono risultati irreperibili. Sono accusati di diverse irruzioni, messe a segno in aziende della zona industriale e anche in aree Enimed. Furono portati via materiali e mezzi da lavoro. Uno dei poliziotti che si occupò delle indagini è stato sentito in aula, davanti al collegio penale del tribunale. Ha risposto alle domande del pm Mario Calabrese, confermando che gli imputati furono monitorati attraverso l’analisi dei tabulati telefonici. Ci furono intercettazioni a conferma delle accuse.