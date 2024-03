Via Empedocle nel dimenticatoio, i residenti lanciano un appello

Gela. Alle spalle del multicinema cittadino, a poca distanza dal centro storico gelese c’è una via che sembra essere stata dimenticata dall’amministrazione. Da circa due anni i residenti di via Empedocle fanno continui solleciti per la pulizia della strada e per la manutenzione del manto stradale che sta cedendo in diversi punti, creando buche profonde che danneggiano le auto e che sono pericolose per chi transita, anche a piedi per la via.

I danni del manto stradale sono ben visibili. Anche nel punto di congiunzione con il marciapiede sono evidenti spazi vuoti.

I residenti non ricevendo alcuna risposta dalle autorità competenti hanno provato a rattoppare in modo autonomo la strada ma essendoci dei danni in profondità il cemento si è staccato divenendo un ‘ulteriore pericolo.

” Siamo dei cittadini che pagano le tasse puntualmente , l’amministrazione ha il dovere di aiutarci- ha dichiarato Liboria Pardo, residente di via Empedocle- A pochi metri da noi c’è la via Omero che con la sua scalinata è uno dei punti più caratteristici della nostra città, noi siamo stanchi, non si può andare avanti cosi”