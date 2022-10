Vigili del fuoco senza autoscala, sindacati al prefetto: “Non possiamo garantire sicurezza”

Gela. “Non possiamo garantire al meglio il soccorso e la sicurezza dei cittadini senza la nostra autoscala che manca da mesi”, spiega Edoardo Stamberga segretario provinciale del Conapo, sindacato autonomo vigili del fuoco, in merito alla carenza dell’importante mezzo di soccorso presso il Distaccamento di Gela. “Stiamo ripetutamente sollecitando il comando di Caltanissetta per una celere soluzione sulla questione automezzi senza tuttavia ricevere risposte rassicuranti”, continua. E’ questo in sintesi il contenuto della nota sindacale a firma Conapo, Usb e Confsal, inviata anche al prefetto di Caltanissetta, al sindaco e al direttore regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia. Il sindacato ricorda che Gela ha un bacino di utenza elevatissimo se si considera già la sola popolazione residente in città (75.000 abitanti), più i 27.000 abitanti della vicina Niscemi e i 5.000 di Butera. Si rende necessaria la presenza dell’autoscala per garantire al meglio la tempestività del servizio di soccorso per i cittadini ma anche la sicurezza e la massima efficienza operativa per tutti i vigili del fuoco.